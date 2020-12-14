Украина рискует получить проблемы Молдовы, привлекая к выборам жителей оккупированных территорий

Украина может столкнуться с новыми рисками в случае большего привлечения к выборам жителей оккупированных территорий, свидетельствует опыт Украины и Грузии.

Об этом говорится в исследовании, которое "Европейская правда" опубликовала в понедельник, 14 декабря.

Исследование показало, что привлечение жителей неподконтрольных территорий в избирательный процесс важно с точки зрения обеспечения их права голоса и сохранения единства страны, но одновременно несет значительные риски.

Опыт Молдовы и Грузии свидетельствует, что эти риски вполне реальны, а также доказывает, что голоса таких избирателей способны изменить политическую картину страны.

"Отсутствие нормального демократического процесса <...> не позволяет гарантировать соблюдение значительной части прав, которые являются частью общего избирательного права каждого гражданина. Кроме того, невозможность обеспечить соблюдение на оккупированных территориях избирательного законодательства и правопорядка приводит к созданию благоприятных условий для всевозможных злоупотреблений и махинаций", - отмечается в документе.

"Еще одна проблема: в условиях вооруженного противостояния массовое участие жителей оккупированных территорий в выборах может спровоцировать напряженность и на линии разграничения". В частности, это подтверждает ход последних выборов в Молдове.

Сейчас Россия не продвигает идею привлечения к выборам жителей оккупированного ею Донбасса и Крыма и говорит лишь о местных выборах в ОРДЛО (ведь об этом упомянуто в Минских договоренностях).

Впрочем, в Молдове администрация подконтрольного россиянам Приднестровья также недавно поддерживала участие жителей региона в выборах в Молдове. Однако в 2016 году администрация оккупированного региона резко изменила тактику и начала стимулировать своих жителей к поездкам на голосование.

Нет гарантии, что подобный сценарий не применят в отношении Украины.

Подробнее о рисках для Украины читайте в публикации - "На выборы вместе с "сепаратистами": что подсказывает Украине опыт Грузии и Молдовы

Доступен к скачиванию также полный текст исследования на русском языке.