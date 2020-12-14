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У Британії виявили "новий різновид" коронавірусу

Понеділок, 14 грудня 2020, 20:27

У Великій Британії визначений "новий різновид" коронавірусу, який може спричинити швидше поширення вірусу на південному сході Англії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок у Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Хенкок заявив, що вчені визначили більше тисячі випадків, що стосуються нового різновиду. Він поширюється швидше, ніж існуючий штам коронавірусу, і, як вважають, сприяє "дуже різким, експоненціальним підйомам" у випадках на південному сході Англії.

Наразі його було виявлено в 60 регіонах і він вважається подібним до мутації, виявленої в інших країнах за останні місяці.

Міністр охорони здоров'я заявив, що наразі немає доказів того, що новий різновид не буде реагувати на вакцину проти COVID-19.

"На цьому етапі я повинен наголосити, що зараз нічого не вказує на те, що цей варіант, швидше за все, спричинить серйозні захворювання. І остання клінічна порада полягає в тому, що навряд чи ця мутація не відповість на вакцину", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

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