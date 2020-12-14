В Британии обнаружили "новую разновидность" коронавируса

В Великобритании определена "новая разновидность" коронавируса, которая может привести к более быстрому распространения вируса на юго-востоке Англии.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в Палате общин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Хэнкок заявил, что ученые определили более тысячи случаев, касающихся новой разновидности. Он распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса, и, как полагают, способствует "очень резким, экспоненциальным подъемам" в случаях на юго-востоке Англии.

Сейчас он был обнаружен в 60 регионах и он считается подобным мутации, выявленной в других странах за последние месяцы.

Министр здравоохранения заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что новый вид не будет реагировать на вакцину против COVID-19.

"На данном этапе я должен подчеркнуть, что в настоящее время ничего не указывает на то, что эта разновидность, скорее всего, повлечет серьезные заболевания. И последний клинический совет заключается в том, что вряд ли эта мутация не ответит на вакцину", - сказал он.