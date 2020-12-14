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Допомога у 8 тисяч: у перший день подали заявки 33 тисячі українців

Понеділок, 14 грудня 2020, 23:42

Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.

Джерело: пресслужба Мінцифри

Дослівно: "З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Зараз маємо понад 1000 запитів в секунду.  Це вплинуло на стабільність роботи застосунку і порталу Дія.

Користувачі можуть спробувати отримати послугу через застосунок "Дія". Однак, якщо у вас не виходить, зробіть паузу і спробуйте пізніше. Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно".

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Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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