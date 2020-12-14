Допомога у 8 тисяч: у перший день подали заявки 33 тисячі українців
Понеділок, 14 грудня 2020, 23:42
Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
Джерело: пресслужба Мінцифри
Дослівно: "З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Зараз маємо понад 1000 запитів в секунду. Це вплинуло на стабільність роботи застосунку і порталу Дія.
Користувачі можуть спробувати отримати послугу через застосунок "Дія". Однак, якщо у вас не виходить, зробіть паузу і спробуйте пізніше. Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно".
Нагадаємо:
- Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.
- Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.
- Рада ухвалила законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.
- Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.
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Українська правда