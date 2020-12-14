Помощь в 8 тысяч: в первый день подали заявки 33 тысячи украинцев

Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам.

Источник: пресс-служба Минцифры

Дословно: "С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Действие.

Пользователи могут попытаться получить услугу через приложение "Дия". Однако, если у вас не получается, сделайте паузу и повторите попытку позже. Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно".

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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