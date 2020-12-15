Справа Соболєва: обвинувачені були не проти продовження арешту
Шевченківський суд столиці продовжив арешт обвинуваченим у справі вбивства трирічного сина та замаху на життя депутата облради В'ячеслава Соболєва. Ті не заперечували, бо вважають, що їх життю загрожує небезпека.
Джерело: hromadske
Деталі: Мова йде про Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Останній заявив про замовлення їх вбивства, через що вони не заперечують про продовження арешту.
Сторона обвинувачення вважає, що фігуранти можуть втекти, тиснути на свідків та продовжувати злочинну діяльність. Адвокати Лавреги та Семенова підтримали клопотання прокурорів, вказавши, що перебування на волі є для їх клієнтів небезпечним.
Суд вирішив продовжити арешт обвинуваченим на два місяці. Вже на наступному засіданні прокурори мають оголосити обвинувальний акт.
Раніше ще двоє фігурантів, Олександр Раєв та Ібрагім Шахгірієв, пішли на угоду зі слідством. Чоловіків засудили до умовних термінів.
Щодо ймовірних замовників також триває окреме розслідування.
Передісторія:
- Ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover був депутат Київської обласної ради бізнесмен В'ячеслав Соболєв, загинув його син Олександр.
- 2 грудня поліція затримала двох підозрюваних молодиків (18-19 років), які виявилися колишніми добровольцями. Підозрюваними у виконанні злочину виявилися Андрій Лаврега (за версією слідства, снайпер) і Олексій Семенов ("розвідник"). Хлопці служили у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії, але влітку 2019 року покинули батальйон.
- Четверо із ймовірних причетних до справи перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди.