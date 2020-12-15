Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Соболєва: обвинувачені були не проти продовження арешту

Вівторок, 15 грудня 2020, 01:35
Справа Соболєва: обвинувачені були не проти продовження арешту

Шевченківський суд столиці продовжив арешт обвинуваченим у справі вбивства трирічного сина та замаху на життя депутата облради В'ячеслава Соболєва. Ті не заперечували, бо вважають, що їх життю загрожує небезпека.

Джерело: hromadske

Деталі: Мова йде про Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Останній заявив про замовлення їх вбивства, через що вони не заперечують про продовження арешту. 

Сторона обвинувачення вважає, що фігуранти можуть втекти, тиснути на свідків та продовжувати злочинну діяльність. Адвокати Лавреги та Семенова підтримали клопотання прокурорів, вказавши, що перебування на волі є для їх клієнтів небезпечним. 

Суд вирішив продовжити арешт обвинуваченим на два місяці. Вже на наступному засіданні прокурори мають оголосити обвинувальний акт. 

Раніше ще двоє фігурантів, Олександр Раєв та Ібрагім Шахгірієв, пішли на угоду зі слідством.  Чоловіків засудили до умовних термінів.

Щодо ймовірних замовників також триває окреме розслідування.

Передісторія:

  • Ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover був депутат Київської обласної ради бізнесмен В'ячеслав Соболєв, загинув його син Олександр.
  • 2 грудня поліція затримала двох підозрюваних молодиків (18-19 років), які виявилися колишніми добровольцями. Підозрюваними у виконанні злочину виявилися Андрій Лаврега (за версією слідства, снайпер) і Олексій Семенов ("розвідник"). Хлопці служили у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії, але влітку 2019 року покинули батальйон.
  • Четверо із ймовірних причетних до справи перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди.

"Українська правда" в Threads

Теми: кримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: