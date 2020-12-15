Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа Соболєва: обвинувачені були не проти продовження арешту

Вівторок, 15 грудня 2020, 02:35

Шевченківський суд столиці продовжив арешт обвинуваченим у справі вбивства трирічного сина та замаху на життя депутата облради В'ячеслава Соболєва. Ті не заперечували, бо вважають, що їх життю загрожує небезпека.

Джерело: hromadske

Деталі: Мова йде про Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Останній заявив про замовлення їх вбивства, через що вони не заперечують про продовження арешту. 

Сторона обвинувачення вважає, що фігуранти можуть втекти, тиснути на свідків та продовжувати злочинну діяльність. Адвокати Лавреги та Семенова підтримали клопотання прокурорів, вказавши, що перебування на волі є для їх клієнтів небезпечним. 

Суд вирішив продовжити арешт обвинуваченим на два місяці. Вже на наступному засіданні прокурори мають оголосити обвинувальний акт. 

Раніше ще двоє фігурантів, Олександр Раєв та Ібрагім Шахгірієв, пішли на угоду зі слідством.  Чоловіків засудили до умовних термінів.

Щодо ймовірних замовників також триває окреме розслідування.

Передісторія:

  • Ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover був депутат Київської обласної ради бізнесмен В'ячеслав Соболєв, загинув його син Олександр.
  • 2 грудня поліція затримала двох підозрюваних молодиків (18-19 років), які виявилися колишніми добровольцями. Підозрюваними у виконанні злочину виявилися Андрій Лаврега (за версією слідства, снайпер) і Олексій Семенов ("розвідник"). Хлопці служили у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії, але влітку 2019 року покинули батальйон.
  • Четверо із ймовірних причетних до справи перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди.

Теми: кримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Комітет підтримав Бюджет-2021

Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Усі новини...
кримінал
Затримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
Кагарлицьку справу передають до суду: чого очікувати далі?
"Київського терориста" переводять із СІЗО до психлікарні
Останні новини
10:36
Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19
10:35
"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику
10:33
Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС
10:28
Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією
10:28
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у "пограбуванні століття"
09:59
Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
09:41
Путін нарешті привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
09:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
08:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
Усі новини...