Справа Соболєва: обвинувачені були не проти продовження арешту

Шевченківський суд столиці продовжив арешт обвинуваченим у справі вбивства трирічного сина та замаху на життя депутата облради В'ячеслава Соболєва. Ті не заперечували, бо вважають, що їх життю загрожує небезпека.

Джерело: hromadske

Деталі: Мова йде про Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Останній заявив про замовлення їх вбивства, через що вони не заперечують про продовження арешту.

Сторона обвинувачення вважає, що фігуранти можуть втекти, тиснути на свідків та продовжувати злочинну діяльність. Адвокати Лавреги та Семенова підтримали клопотання прокурорів, вказавши, що перебування на волі є для їх клієнтів небезпечним.

Суд вирішив продовжити арешт обвинуваченим на два місяці. Вже на наступному засіданні прокурори мають оголосити обвинувальний акт.

Раніше ще двоє фігурантів, Олександр Раєв та Ібрагім Шахгірієв, пішли на угоду зі слідством. Чоловіків засудили до умовних термінів.

Щодо ймовірних замовників також триває окреме розслідування.

Передісторія: