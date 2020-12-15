Дело Соболева: обвиняемые были не против продлении ареста

Шевченковский суд столицы продлил арест обвиняемым по делу об убийстве трехлетнего сына и покушения на жизнь депутата облсовета Вячеслава Соболева. Те не возражали, поскольку считают, что их жизни угрожает опасность.

Источник: hromadske

Детали: Речь идет об Андрее Лавреге и Евгение Семенове. Последний заявил о заказе их убийства, из-за чего они не возражают о продлении ареста.

Сторона обвинения считает, что фигуранты могут убежать, давить на свидетелей и продолжать преступную деятельность. Адвокаты Лавреги и Семенова поддержали ходатайство прокуроров, указав, что пребывание на свободе является для их клиентов опасным.

Суд решил продлить арест обвиняемым на два месяца. Уже на следующем заседании прокуроры должны объявить обвинительный акт.

Ранее еще двое фигурантов, Александр Раев и Ибрагим Шахгириев, пошли на сделку со следствием. Мужчин приговорили к условным срокам.

Относительно вероятных заказчиков также продолжается отдельное расследование.

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