Дело Соболева: обвиняемые были не против продлении ареста
Шевченковский суд столицы продлил арест обвиняемым по делу об убийстве трехлетнего сына и покушения на жизнь депутата облсовета Вячеслава Соболева. Те не возражали, поскольку считают, что их жизни угрожает опасность.
Источник: hromadske
Детали: Речь идет об Андрее Лавреге и Евгение Семенове. Последний заявил о заказе их убийства, из-за чего они не возражают о продлении ареста.
Сторона обвинения считает, что фигуранты могут убежать, давить на свидетелей и продолжать преступную деятельность. Адвокаты Лавреги и Семенова поддержали ходатайство прокуроров, указав, что пребывание на свободе является для их клиентов опасным.
Суд решил продлить арест обвиняемым на два месяца. Уже на следующем заседании прокуроры должны объявить обвинительный акт.
Ранее еще двое фигурантов, Александр Раев и Ибрагим Шахгириев, пошли на сделку со следствием. Мужчин приговорили к условным срокам.
Относительно вероятных заказчиков также продолжается отдельное расследование.
Предыстория:
- Вечером 1 декабря 2019 года во центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем Range Rover был депутат Киевского облсовета бизнесмен Вячеслав Соболев, погиб его сын Александр.
- 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых молодых людей (18-19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.
- Подозреваемые в исполнении преступления - Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик"). Мужчины служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019-го покинули батальон.
- Четверо из вероятных причастных к делу находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.