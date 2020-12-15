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PornHub заблокував мільйони відео на сайті

Вівторок, 15 грудня 2020, 04:37

Адміністрація найбільшого у світі сайту для дорослих PornHub повідомила про блокування всіх неперевірених відео. 

Джерело: повідомлення адміністрації сайту

Деталі: Це стало можливим через інформацію про насильство над неповнолітніми у роликах на сайті. Невдовзі платіжні системи Visa і Mastercard призупинили операції  із своїми картками на сайті.

Нині заблоковані відео позначені повідомленням, що їх перевіряють "згідно з політикою довіри та безпеки".

Проте точне число заблокованих роликів невідоме. До початку перевірки на сайті їх було приблизно 13,5 млн, але протягом 14 грудня ця кількість змінювалася на 4,7 мільйона, а потім – на 7,2 мільйона, пише Motherboard

З наступного року планується перевіряти всі заблоковані відео, які залишались без перевірки.



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