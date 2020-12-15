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PornHub заблокировал миллионы видео на сайте

Вторник, 15 декабря 2020, 03:37

Администрация крупнейшего в мире сайта для взрослых PornHub сообщила о блокировании всех непроверенных видео.

Источник: сообщение администрации сайта

Детали: Это стало возможным из-за информации о насилии над несовершеннолетними в роликах на сайте. Вскоре платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции по своим картам на сайте.

Сейчас заблокированные видео обозначены сообщением, что их проверяют "в соответствии с политикой доверия и безопасности".

Однако точное число заблокированных роликов неизвестно. До начала проверки на сайте их было примерно 13,5 млн, но в течение 14 декабря это количество менялась на 4,7 миллиона, а затем – на 7,2 миллиона, пишет Motherboard.

Со следующего года планируется проверять все заблокированные видео, которые оставались без проверки.

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