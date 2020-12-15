Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

PornHub заблокировал миллионы видео на сайте

Вторник, 15 декабря 2020, 04:37

Администрация крупнейшего в мире сайта для взрослых PornHub сообщила о блокировании всех непроверенных видео.

Источник: сообщение администрации сайта

Детали: Это стало возможным из-за информации о насилии над несовершеннолетними в роликах на сайте. Вскоре платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции по своим картам на сайте.

Сейчас заблокированные видео обозначены сообщением, что их проверяют "в соответствии с политикой доверия и безопасности".

Однако точное число заблокированных роликов неизвестно. До начала проверки на сайте их было примерно 13,5 млн, но в течение 14 декабря это количество менялась на 4,7 миллиона, а затем – на 7,2 миллиона, пишет Motherboard.

Со следующего года планируется проверять все заблокированные видео, которые оставались без проверки.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Комитет поддержал Бюджет-2021

Новости 14 декабря: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестирований

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

фотоЭксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального – Bellingcat

Все новости...
Последние новости
04:37
PornHub заблокировал миллионы видео на сайте
03:29
Украина в ОБСЕ подробно рассказала, как РФ милитаризует Крым
02:35
Дело Соболева: обвиняемые были не против продлении ареста
01:48
После заявлений о президентских выборах в отставку ушел генпрокурор США
01:06
Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах
00:29
На границе с Беларусью 20 человек обратились за помощью
23:42
Помощь в 8 тысяч: в первый день подали заявки 33 тысячи украинцев
23:04
Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой
22:38
Чехия ужесточает ограничения с 18 декабря, но разрешит катание на лыжах
22:10
Комитет поддержал Бюджет-2021
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!