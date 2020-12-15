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Штам коронавірусу дістався і до диких норок у США

Вівторок, 15 грудня 2020, 04:48
Штам коронавірусу дістався і до диких норок у США

У ветеренарній службі США стверджують, що отримали позитивний результат тестування на коронавірус у дикої норки, яка опинилась на фермі, де захворювання виявляли у тварин, яких там вирощували. 

Джерело: BBC

Деталі: Цей випадок свідчить, що дикі норки також можуть хворіти на Sars-Co-V2. Наразі вважається, що у Великій Британії доволі велика популяції цих тварин, тому що раніше вони тікали із ферм. Проте вони рідко зустрічаються із людьми та з ними контактують.

Раніше про випадки зараження на фермах повідомлялось у США та Європі. 

Проте наразі немає жодних доказів того, що інфекція може передаватись між норками поза межами ферм.

Нагадаємо:

  • Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила на початку листопада, що вб'є понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.
  • Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.
  • Згідно з останніми підрахунками, фермери, які вирощують норку, на даний момент вбили понад 10 мільйонів тварин.

Українська правда

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Теми: коронавірусСША
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