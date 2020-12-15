Штам коронавірусу дістався і до диких норок у США
Вівторок, 15 грудня 2020, 05:48
У ветеренарній службі США стверджують, що отримали позитивний результат тестування на коронавірус у дикої норки, яка опинилась на фермі, де захворювання виявляли у тварин, яких там вирощували.
Джерело: BBC
Деталі: Цей випадок свідчить, що дикі норки також можуть хворіти на Sars-Co-V2. Наразі вважається, що у Великій Британії доволі велика популяції цих тварин, тому що раніше вони тікали із ферм. Проте вони рідко зустрічаються із людьми та з ними контактують.
Раніше про випадки зараження на фермах повідомлялось у США та Європі.
Проте наразі немає жодних доказів того, що інфекція може передаватись між норками поза межами ферм.
Нагадаємо:
- Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила на початку листопада, що вб'є понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.
- Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.
- Згідно з останніми підрахунками, фермери, які вирощують норку, на даний момент вбили понад 10 мільйонів тварин.
Українська правда