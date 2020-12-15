Штам коронавірусу дістався і до диких норок у США

У ветеренарній службі США стверджують, що отримали позитивний результат тестування на коронавірус у дикої норки, яка опинилась на фермі, де захворювання виявляли у тварин, яких там вирощували.

Джерело: BBC

Деталі: Цей випадок свідчить, що дикі норки також можуть хворіти на Sars-Co-V2. Наразі вважається, що у Великій Британії доволі велика популяції цих тварин, тому що раніше вони тікали із ферм. Проте вони рідко зустрічаються із людьми та з ними контактують.

Раніше про випадки зараження на фермах повідомлялось у США та Європі.

Проте наразі немає жодних доказів того, що інфекція може передаватись між норками поза межами ферм.

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