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Штамп коронавируса добрался и до диких норок

Вторник, 15 декабря 2020, 05:48

В Ветеринарной службе США утверждают, что получили положительный результат тестирования на коронавирус у дикой норки, которая оказалась на ферме, где заболевание обнаруживали у животных, которых там выращивали.

Источник: BBC

Детали: Этот случай показывает, что дикие норки также могут болеть Sars-Co-V2 (не тот вид коронавируса, который привел к пандемии – УП). Сейчас считается, что в Великобритании достаточно большая популяции этих животных, потому что раньше они бежали из ферм. Однако они редко встречаются с людьми и с ними контактируют.

Ранее о случаях заражения фермах сообщалось в США и Европе.

Однако пока нет никаких доказательств того, что инфекция может передаваться между норками вне ферм.

Напомним: 

  • Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила в начале ноября, что убьет более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.
  • Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.
  • Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент убили более 10 млн животных.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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