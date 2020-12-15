В Ветеринарной службе США утверждают, что получили положительный результат тестирования на коронавирус у дикой норки, которая оказалась на ферме, где заболевание обнаруживали у животных, которых там выращивали.

Источник: BBC

Детали: Этот случай показывает, что дикие норки также могут болеть Sars-Co-V2 (не тот вид коронавируса, который привел к пандемии – УП). Сейчас считается, что в Великобритании достаточно большая популяции этих животных, потому что раньше они бежали из ферм. Однако они редко встречаются с людьми и с ними контактируют.

Ранее о случаях заражения фермах сообщалось в США и Европе.

Однако пока нет никаких доказательств того, что инфекция может передаваться между норками вне ферм.

Напомним: