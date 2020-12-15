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Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Вівторок, 15 грудня 2020, 07:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
УП

8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 14 грудня, при цьому одужали 16 150 осіб, у лікарні потрапили 1 479 осіб, померли 233 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За даними МОЗ, число нових випадків хоч і зросло, але є вдвічі меншим за кількість одужань. Кількість госпіталізацій дещо знизилася, однак знову побільшало летальних випадків.

Серед нових хворих: 412 дітей та 447 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

 

Летальних випадків із коронавірусом найбільше в понеділок зареєстрували у Львівській (30), Чернігівській (23), Одеській (21), Хмельницькій (20), Харківській (17) областях. У Київській області померли 14 хворих, у столиці Київ – 13 пацієнтів. 

За минулу добу в Україні провели 55 856 тестування: методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893. Загалом із березня методом ПЛР провели 5 084 649 тестувань. 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 909 082 осіб, із яких 522 868 осіб одужали, але 15 480 померли. Зараз в активній формі коронавірус спостерігається у 370 734 жителів України.

Знати більше: COVID-19 в Україна та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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