Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 14 грудня, при цьому одужали 16 150 осіб, у лікарні потрапили 1 479 осіб, померли 233 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За даними МОЗ, число нових випадків хоч і зросло, але є вдвічі меншим за кількість одужань. Кількість госпіталізацій дещо знизилася, однак знову побільшало летальних випадків.

Серед нових хворих: 412 дітей та 447 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Летальних випадків із коронавірусом найбільше в понеділок зареєстрували у Львівській (30), Чернігівській (23), Одеській (21), Хмельницькій (20), Харківській (17) областях. У Київській області померли 14 хворих, у столиці Київ – 13 пацієнтів.

За минулу добу в Україні провели 55 856 тестування: методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893. Загалом із березня методом ПЛР провели 5 084 649 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 909 082 осіб, із яких 522 868 осіб одужали, але 15 480 померли. Зараз в активній формі коронавірус спостерігається у 370 734 жителів України.