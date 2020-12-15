От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ

8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки 14 декабря, при этом выздоровели 16 150 человек, в больницы попали 1 479 человек, умерли 233 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: По данным Минздрава, число новых случаев хоть и выросло, но вдвое меньше количества выздоровлений. Количество госпитализаций немного снизилось, однако снова стало больше летальных случаев.

Среди новых больных: 412 детей и 447 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.