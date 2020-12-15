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От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ

Вторник, 15 декабря 2020, 07:30
От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ
УП

8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки 14 декабря, при этом выздоровели 16 150 человек, в больницы попали 1 479 человек, умерли 233 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: По данным Минздрава, число новых случаев хоть и выросло, но вдвое меньше количества выздоровлений. Количество госпитализаций немного снизилось, однако снова стало больше летальных случаев.

Среди новых больных: 412 детей и 447 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

 

Летальных случаев с коронавирусом больше всего в понедельник зарегистрировали во Львовской (30), Черниговской (23), Одесской (21), Хмельницкой (20), Харьковской (17) областях. В Киевской области умерли 14 больных, в столице Киев – 13 пациентов.

За прошедшие сутки в Украине провели 55 856 тестирования: методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893. В целом с марта методом ПЦР провели 5 084 649 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 909 082 человек, из которых 522 868 человек выздоровели, но 15 480 умерли. Сейчас в активной форме коронавирус наблюдается у 370 734 жителей Украины.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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