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От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ

Вторник, 15 декабря 2020, 08:30

8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки 14 декабря, при этом выздоровели 16 150 человек, в больницы попали 1 479 человек, умерли 233 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: По данным Минздрава, число новых случаев хоть и выросло, но вдвое меньше количества выздоровлений. Количество госпитализаций немного снизилось, однако снова стало больше летальных случаев.

Среди новых больных: 412 детей и 447 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

 

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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