Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності

Обраний президент США Джо Байден після голосування Колегії виборників, що затвердило його перемогу, заявив про перемогу демократії та закликав країну до єдності.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За декілька годин після голосування Колегії виборників Джо Байден виступив із промовою, у якій заявив про "перемогу закону, Конституції та волі народу".

"Полум’я демократії давно було запалене у цій нації. І ми знаємо, що нічого, навіть пандемія чи зловживання владою, не можуть його загасити…У цій боротьбі за душу Америки демократія перемогла. Народ проголосував. Віра у наші інституції збереглася. Чесність наших виборів залилася непорушною. Тепер час перегорнути сторінку, об’єднувати і зцілювати", - наголосив він.

Як зазначає CNN, ця промова стала найжорсткішою з усіх попередніх за градусом критики Байденом дій Дональда Трампа та його кампанії у спробах змінити результати голосування на свою користь. Він зауважив, що таких рішучих спроб "країна ще ніколи не бачила".

Байден пригадав усі позови і нагадав також, що перерахунок голосів, там, де він був здійснений, суттєво не змінив результати.

Байден зауважив, що виграв з тим самим розподілом голосів, як Дональд Трамп у 2016 році, зазначивши, що і тоді, і зараз це "явна перемога".

Нагадаємо, 14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Усі голоси були віддані так, як і планувалося - 306 за Байдена із необхідних для перемоги 270, та 232 за Дональда Трампа.

Наступним етапом в офіційній процедурі є підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня. Після цього 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента.

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.