Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності

Вівторок, 15 грудня 2020, 09:10

Обраний президент США Джо Байден після голосування Колегії виборників, що затвердило його перемогу, заявив про перемогу демократії та закликав країну до єдності.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За декілька годин після голосування Колегії виборників Джо Байден виступив із промовою, у якій заявив про "перемогу закону, Конституції та волі народу". 

"Полум’я демократії давно було запалене у цій нації. І ми знаємо, що нічого, навіть пандемія чи зловживання владою, не можуть його загасити…У цій боротьбі за душу Америки демократія перемогла. Народ проголосував. Віра у наші інституції збереглася. Чесність наших виборів залилася непорушною. Тепер час перегорнути сторінку, об’єднувати і зцілювати", - наголосив він.

Як зазначає CNN, ця промова стала найжорсткішою з усіх попередніх за градусом критики Байденом дій Дональда Трампа та його кампанії у спробах змінити результати голосування на свою користь. Він зауважив, що таких рішучих спроб "країна ще ніколи не бачила". 

Байден пригадав усі позови і нагадав також, що перерахунок голосів, там, де він був здійснений, суттєво не змінив результати.  

Байден зауважив, що виграв з тим самим розподілом голосів, як Дональд Трамп у 2016 році, зазначивши, що і тоді, і зараз це "явна перемога". 

Нагадаємо, 14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Усі голоси були віддані так, як і планувалося - 306 за Байдена із необхідних для перемоги 270, та 232 за Дональда Трампа.

Наступним етапом в офіційній процедурі є підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня. Після цього 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента. 

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

Теми: СШАБайденвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Комітет підтримав Бюджет-2021

Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Усі новини...
США
Після заяв про президентські вибори у відставку пішов генпрокурор США
Колегія виборників підтримала Байдена на виборах
Російські хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки США – Reuters
Останні новини
10:36
Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19
10:35
"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику
10:33
Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС
10:28
Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією
10:28
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у "пограбуванні століття"
09:59
Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
09:41
Путін нарешті привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
09:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
08:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!