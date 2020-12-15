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Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності

Вівторок, 15 грудня 2020, 08:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про перемогу демократії та закликав до єдності
Фото з Facebook Joe Biden

Обраний президент США Джо Байден після голосування Колегії виборників, що затвердило його перемогу, заявив про перемогу демократії та закликав країну до єдності.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За декілька годин після голосування Колегії виборників Джо Байден виступив із промовою, у якій заявив про "перемогу закону, Конституції та волі народу". 

"Полум’я демократії давно було запалене у цій нації. І ми знаємо, що нічого, навіть пандемія чи зловживання владою, не можуть його загасити…У цій боротьбі за душу Америки демократія перемогла. Народ проголосував. Віра у наші інституції збереглася. Чесність наших виборів залилася непорушною. Тепер час перегорнути сторінку, об’єднувати і зцілювати", - наголосив він.

Як зазначає CNN, ця промова стала найжорсткішою з усіх попередніх за градусом критики Байденом дій Дональда Трампа та його кампанії у спробах змінити результати голосування на свою користь. Він зауважив, що таких рішучих спроб "країна ще ніколи не бачила". 

Байден пригадав усі позови і нагадав також, що перерахунок голосів, там, де він був здійснений, суттєво не змінив результати.  

Байден зауважив, що виграв з тим самим розподілом голосів, як Дональд Трамп у 2016 році, зазначивши, що і тоді, і зараз це "явна перемога". 

Нагадаємо, 14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Усі голоси були віддані так, як і планувалося - 306 за Байдена із необхідних для перемоги 270, та 232 за Дональда Трампа.

Наступним етапом в офіційній процедурі є підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня. Після цього 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента. 

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

Теми: СШАБайденвибори
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