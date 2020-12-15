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Байден после голосования Коллегии выборщиков заявил о "победе демократии" и призвал к единству

Вторник, 15 декабря 2020, 08:10
Байден после голосования Коллегии выборщиков заявил о победе демократии и призвал к единству
Фото с Facebook Joe Biden

Избранный президент США Джо Байден после голосования Коллегии выборщиков, утвердившее его победу, заявил о победе демократии и призвал страну к единству.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

За несколько часов после голосования Коллегии выборщиков Джо Байден выступил с речью, в которой заявил о "победе закона, Конституции и воли народа".

"Пламя демократии давно было зажжено в этой нации. И мы знаем, что ничего, даже пандемия или злоупотребления властью, не могут его потушить ... В этой борьбе за душу Америки демократия победила. Народ проголосовал. Вера в наши институты сохранилась. Честность наших выборов не пострадала. Теперь время перевернуть страницу, объединять и исцелять", - подчеркнул он.

Как отмечает CNN, эта речь стала самой жесткой из всех предыдущих по градусу критики Байденом действий Дональда Трампа и его кампании в попытках изменить результаты голосования в свою пользу. Он отметил, что таких решительных попыток "страна еще никогда не видела".

Байден вспомнил все судебные иски и напомнил также, что пересчет голосов, там, где он был произведен, существенно не изменил результаты.

Байден отметил, что выиграл с тем же распределением голосов, как Дональд Трамп в 2016 году, отметив, что и тогда, и сейчас это "явная победа".

Напомним, 14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось - 306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 - за Дональда Трампа.

Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января. После этого 20 января состоится инаугурация избранного президента.

Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

Темы: СШАБайденвиборы
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