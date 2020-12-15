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Під Радою протестує малий бізнес – рух перекрито, поліція чатує

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:58
npu.gov.ua

Під стінами Верховної Ради знову протестують представники руху SaveФОП – вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті і для пішоходів.

Джерело: "Громадське радіо", поліція Києва 

Деталі: Приватні підприємці вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження карантинних обмежень з 8 до 24 січня.

Також акцію протесту анонсували біля інших органів державної влади.

Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі, щоб не допустити правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій біля Верховної Ради та інших органів державної влади в центрі столиці. 

У пресслужбі поліції повідомили, що представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог закону.

 

У зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці.

Цьому передувало: Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №4443-д щодо відтермінування впровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року. Рішення підтримали 319 народних депутатів. Володимир Зеленський підписав цей закон.

З 14 грудня фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники можуть подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень через карантин. У Пенсійному фонді роз’яснили, як підприємцям отримати ці кошти.

Теми: акціїбізнесВерховна Радакарантин


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