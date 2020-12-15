Под Радой протестует малый бизнес – движение перекрыто, полиция на страже

Под стенами Верховной Рады снова протестуют представители движения SaveФОП – улицы Грушевского, Садовая и Институтская перекрыты и для пешеходов.

Источник: "Громадське радіо", полиция Киева

Детали: Чатсные предприниматели требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 по 24 января.

Также акцию протеста анонсировали возле других органов государственной власти.

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, чтобы не допустить правонарушений и обеспечить мирное проведение акций возле Верховной Рады и других органов государственной власти в центре столицы.

В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную работу по соблюдению митингующими требований закона.

В связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения на отдельных центральных улицах столицы.

Этому предшествовало: Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.

С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином. В Пенсионном фонде разъяснили, как предпринимателям получить эти средства.