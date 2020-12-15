Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Под Радой протестует малый бизнес – движение перекрыто, полиция на страже

Вторник, 15 декабря 2020, 10:58
npu.gov.ua

Под стенами Верховной Рады снова протестуют представители движения SaveФОП – улицы Грушевского, Садовая и Институтская перекрыты и для пешеходов.

Источник: "Громадське радіо", полиция Киева

Детали: Чатсные предприниматели требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 по 24 января.

Также акцию протеста анонсировали возле других органов государственной власти.

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, чтобы не допустить правонарушений и обеспечить мирное проведение акций возле Верховной Рады и других органов государственной власти в центре столицы.

В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную работу по соблюдению митингующими требований закона.

 

В связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения на отдельных центральных улицах столицы.

Этому предшествовало: Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.

С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином. В Пенсионном фонде разъяснили, как предпринимателям получить эти средства.

Темы: акциибизнесВерховная Радакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада вернула полномочия НАПК

Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

видео, фотоПод Радой протестует малый бизнес – движение перекрыто, полиция на страже

От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ

Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Все новости...
акции
В Беларуси силовики задержали почти всех участников Марша мудрости
В Минске задержали более 300 человек
Яйца и туша свиньи: польские фермеры ночью протестовали под домом Качинского
Последние новости
12:16
Штепу исключили из партии и могут лишить депутатского мандата
12:15
"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов превысили 15 миллиардов
11:57
Резников о "продаже" "Массандры" в Крыму: Санкционный пакет уже готовится
11:41
Рада вернула полномочия НАПК
11:39
Полторы тысячи километров границы с РФ остаются не обустроенными
11:27
В Нидерландах объявили жесткий локдаун на пять недель
11:26
Adidas намерен продать свой бренд Reebok
11:22
Рада продлила особый статус Донбасса еще на год
11:09
фото, видеоКомпенсации от государства получили единицы семей умерших от COVID врачей – Bihus
11:06
Курс валют на 14 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
Все новости...