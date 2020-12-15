Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Компенсації від держави отримали одиниці родин померлих від COVID лікарів – Bihus

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:09

Грошові компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 родин померлих від COVID-19 лікарів. 

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Станом на 12 листопада відомо про 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі.

Спецкомісія, яка розслідує смерті медичних працівників, встигла розглянути 112 випадків і лише в 34 визнати, що лікарі справді заразилися на роботі.

При цьому повні виплати отримали лише члени 21 родини померлих медиків – 1,57 млн грн на кожну сім’ю.

22 родини отримали – по 210,2 тис грн, у 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.

Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати – сім’я лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували по всій Україні для соціальної реклами із написом "Дякую".

Венжинович помер 30 вересня через двобічну пневмонію. У нього залишилася дружина – теж медик, і двоє дітей. Компенсації вони не отримали, бо ПЛР-тест показав негативний результат, хоча усі симптоми Івана вказували на COVID-19. Вже після смерті Венжиновича МОЗ оновило накази, згідно з якими  ПЛР-тест більше не єдине, що визначає наявність хвороби.

 

Ще одна історія стосується Черкас, де лікар Олег Гайда 26 років працював хірургом у місцевій поліклініці. 30 червня лікар помер від ускладнень спричинених коронавірусом. Йому було 52 роки.

У справі Гайди дві комісії підтвердили, що лікар заразився COVID-19 на роботі, але попри це Фонд соцстрахування відмовився платити і через суд оскаржує рішення комісій.

 
Олег Гайда

Також журналісти відзначають, що за підрахунками благодійників, держава не забезпечила лікарів засобами індивідуального захисту.

Зокрема, закуплених масок вистачило на 15 днів роботи, респіраторів на 9 днів, а рукавичок – по одній мав би отримати кожен шостий медик. Закупівлі відбувалися ще влітку.

Деякі лікарі кажуть, що самостійно купують та шиють собі захисні костюми, також допомагають волонтери.

Водночас, міністр охорони здоров’я Максим Степанов звітує, що лікарі забезпечені всім необхідним.

"Українська правда" у Threads

Теми: медицинаCovid-2019УкраїнакоронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
медицина
У Росії знову виявили випадки сибірської виразки
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: