Компенсації від держави отримали одиниці родин померлих від COVID лікарів – Bihus

Грошові компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 родин померлих від COVID-19 лікарів.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Станом на 12 листопада відомо про 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі.

Спецкомісія, яка розслідує смерті медичних працівників, встигла розглянути 112 випадків і лише в 34 визнати, що лікарі справді заразилися на роботі.

При цьому повні виплати отримали лише члени 21 родини померлих медиків – 1,57 млн грн на кожну сім’ю.

22 родини отримали – по 210,2 тис грн, у 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.

Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати – сім’я лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували по всій Україні для соціальної реклами із написом "Дякую".

Венжинович помер 30 вересня через двобічну пневмонію. У нього залишилася дружина – теж медик, і двоє дітей. Компенсації вони не отримали, бо ПЛР-тест показав негативний результат, хоча усі симптоми Івана вказували на COVID-19. Вже після смерті Венжиновича МОЗ оновило накази, згідно з якими ПЛР-тест більше не єдине, що визначає наявність хвороби.

Ще одна історія стосується Черкас, де лікар Олег Гайда 26 років працював хірургом у місцевій поліклініці. 30 червня лікар помер від ускладнень спричинених коронавірусом. Йому було 52 роки.

У справі Гайди дві комісії підтвердили, що лікар заразився COVID-19 на роботі, але попри це Фонд соцстрахування відмовився платити і через суд оскаржує рішення комісій.

Олег Гайда

Також журналісти відзначають, що за підрахунками благодійників, держава не забезпечила лікарів засобами індивідуального захисту.

Зокрема, закуплених масок вистачило на 15 днів роботи, респіраторів на 9 днів, а рукавичок – по одній мав би отримати кожен шостий медик. Закупівлі відбувалися ще влітку.

Деякі лікарі кажуть, що самостійно купують та шиють собі захисні костюми, також допомагають волонтери.

Водночас, міністр охорони здоров’я Максим Степанов звітує, що лікарі забезпечені всім необхідним.