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Компенсации от государства получили единицы семей умерших от COVID врачей – Bihus

Вторник, 15 декабря 2020, 11:09

Денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.

Источник: Bihus.Info

Детали: По состоянию на 12 ноября известно о 236 смертей медиков от COVID-19, которым они заразились на работе.

Спецкомиссия, которая расследует смерти медицинских работников, успела рассмотреть 112 случаев и только в 34 признать, что врачи действительно заразились на работе.

При этом полные выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков - 1 570 000 грн на каждую семью.

22 семьи получили - по 210,2 тыс. грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат.

Среди семей умерших медработников, не получили выплаты - семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Дякую".

Венжинович умер 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. У него осталась жена - тоже медик, и двое детей. Компенсации они не получили, потому что ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все симптомы медика указывали на COVID-19. Уже после смерти Венжиновича Минздрав обновил приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни.

 

Еще одна история касается Черкасс, где врач Олег Гайда 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня врач умер от осложнений вызванных коронавирусом. Ему было 52 года.

В деле Гайды две комиссии подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе, но несмотря на это Фонд соцстрахования отказался платить и через суд оспаривает решение комиссий.

Олег Гайда
Олег Гайда

Также журналисты отмечают, что по подсчетам благотворителей, государство не обеспечило врачей средствами индивидуальной защиты.

В частности, закупленных масок хватило на 15 дней работы, респираторов на 9 дней, а перчаток - по одной должен был получить каждый шестой медик. Закупки происходили еще летом.

Некоторые врачи говорят, что самостоятельно покупают и шьют себе защитные костюмы, также помогают волонтеры.

В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов отчитывается, что врачи обеспечены всем необходимым.

Темы: медицинаCovid-2019УкраинакоронавирусМинздрав


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