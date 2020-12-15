Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Компенсации от государства получили единицы семей умерших от COVID врачей – Bihus

Вторник, 15 декабря 2020, 10:09

Денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.

Источник: Bihus.Info

Детали: По состоянию на 12 ноября известно о 236 смертей медиков от COVID-19, которым они заразились на работе.

Спецкомиссия, которая расследует смерти медицинских работников, успела рассмотреть 112 случаев и только в 34 признать, что врачи действительно заразились на работе.

При этом полные выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков - 1 570 000 грн на каждую семью.

22 семьи получили - по 210,2 тыс. грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат.

Среди семей умерших медработников, не получили выплаты - семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Дякую".

Венжинович умер 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. У него осталась жена - тоже медик, и двое детей. Компенсации они не получили, потому что ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все симптомы медика указывали на COVID-19. Уже после смерти Венжиновича Минздрав обновил приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни.

 

Еще одна история касается Черкасс, где врач Олег Гайда 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня врач умер от осложнений вызванных коронавирусом. Ему было 52 года.

В деле Гайды две комиссии подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе, но несмотря на это Фонд соцстрахования отказался платить и через суд оспаривает решение комиссий.

Олег Гайда
Олег Гайда

Также журналисты отмечают, что по подсчетам благотворителей, государство не обеспечило врачей средствами индивидуальной защиты.

В частности, закупленных масок хватило на 15 дней работы, респираторов на 9 дней, а перчаток - по одной должен был получить каждый шестой медик. Закупки происходили еще летом.

Некоторые врачи говорят, что самостоятельно покупают и шьют себе защитные костюмы, также помогают волонтеры.

В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов отчитывается, что врачи обеспечены всем необходимым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинаCovid-2019УкраинакоронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
медицина
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
В России вновь выявили случаи сибирской язвы
В Лисичанске захватчики превратили все больницы в военные госпитали – ГВА
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: