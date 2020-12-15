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У Нідерландах оголосили жорсткий локдаун на 5 тижнів

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:27
У Нідерландах оголосили жорсткий локдаун на 5 тижнів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у понеділок оголосив про закриття всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше на п'ять тижнів у рамках кампанії по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо всю серйозність наших рішень прямо перед Різдвом", - заявив прем’єр-міністр. У той час під його офісом в Гаазі зібрались протестувальники, які гриміли каструлями і сковорідками.

Нові заходи включають обмеження зібрань двома людьми, в тому числі вдома. Виняток буде зроблено на три дні у період Різдва, коли буде дозволено зустрічі за участі трьох дорослих відвідувачів.

Людям також порадили залишатися вдома, не їздити на роботу і якомога частіше уникати контактів з іншими людьми. Рютте також закликав людей відкласти несуттєві міжнародні подорожі до 15 березня.

З вівторка всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть закриті до 19 січня. Школи будуть закриті до 18 січня.

Супермаркети, банки і аптеки залишаться відкритими.

У Нідерландах зареєстровано понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом і 10 тисяч смертей.

Незважаючи на минулі обмеження, торгові місця по всіх Нідерландах були переповнені протягом декількох тижнів. Сплеск інфекцій зафіксували після 5 грудня, напередодні дня святого Миколая, коли прийнято обмінюватися подарунками. 

Цими вихідними Німеччина анонсувала жорсткий локдаун з середи 16 грудня до 10 січня, не виключаючи, що й після цієї дати він буде продовжений. 

Читайте також: Україна – не Європа: як держави Євросоюзу вводять жорсткі правила на різдвяні свята

Теми: НідерландикарантинкоронавірусCovid-2019
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