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В Нидерландах объявили жесткий локдаун на пять недель

Вторник, 15 декабря 2020, 11:27

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на пять недель в рамках кампании по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем всю серьезность наших решений прямо перед Рождеством", - заявил премьер-министр. В это время под его офисом в Гааге собрались протестующие, которые гремели кастрюлями и сковородками.

Новые меры включают ограничения собраний двумя людьми, в том числе на дому. Исключение будет сделано на три дня в период Рождества, когда будут разрешены встречи с участием трех взрослых посетителей.

Людям также посоветовали оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов с другими людьми. Рютте также призвал людей отложить несущественные международные путешествия до 15 марта.

Со вторника все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Школы будут закрыты до 18 января.

Супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.

В Нидерландах зарегистрировано более 600 000 случаев заражения коронавируса и 10 000 смертей.

Несмотря на прошлые ограничения, торговые места по всем Нидерландам были переполнены в течение нескольких недель. Всплеск инфекций зафиксировали после 5 декабря, накануне дня святого Николая, когда принято обмениваться подарками.

В эти выходные Германия анонсировала жесткий локдаун со среды 16 декабря по 10 января, не исключая, что и после этой даты он будет продолжен.

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Темы: НидерландыкарантинкоронавирусCovid-2019


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