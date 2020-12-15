Півтори тисячі кілометрів кордону з РФ лишаються не облаштованими
В рамках проєкту з інженерного облаштування державного кордону України з РФ необхідно здійснити роботи ще щонайменше на 1500 км її протяжності.
Джерело: Інтерв’ю голови Держприкордслужби Сергій Дейнеко "Інтерфакс-Україна".
Пряма мова Дейнеки: "У Сумській області робота ще не розпочиналася, наразі там проводяться вишукувальні роботи. Це 568 км кордону.
На ділянці Чернігівської області ми облаштували 10% кордону, залишається ще 250-270 км.
У Луганській області зроблено 110 км, залишається десь 380 км. Як мінімум 1500 км кордону з РФ ще треба інженерно облаштувати".
Деталі: Дейнеко розповів, що в умовах пандемії і дефіциту державного бюджету в Україні Держприкордонслужба може частково облаштовувати кордон своїми силами, оскільки має інженерні підрозділи.
Йдеться про інженерне облаштування кордону: облаштування протитранспортного рову, контрольно-слідової смуги.
Дейнеко зазначив, що Держприкордонслужба отримала на інженерне облаштування кордону з РФ у 2020 році 400 млн грн.
Водночас проект інженерного облаштування кордону з РФ розпочинався з цифри 4,1 млрд грн, у подальшому був скорочений до 2,5 млрд грн.