Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Півтори тисячі кілометрів кордону з РФ лишаються не облаштованими

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:39
Півтори тисячі кілометрів кордону з РФ лишаються не облаштованими

В рамках проєкту з інженерного облаштування державного кордону України з РФ необхідно здійснити роботи ще щонайменше на 1500 км її протяжності.

Джерело: Інтерв’ю голови Держприкордслужби Сергій Дейнеко "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Дейнеки: "У Сумській області робота ще не розпочиналася, наразі там проводяться вишукувальні роботи. Це 568 км кордону.

На ділянці Чернігівської області ми облаштували 10% кордону, залишається ще 250-270 км.

У Луганській області зроблено 110 км, залишається десь 380 км. Як мінімум 1500 км кордону з РФ ще треба інженерно облаштувати".

Деталі: Дейнеко розповів, що в умовах пандемії і дефіциту державного бюджету в Україні Держприкордонслужба може частково облаштовувати кордон своїми силами, оскільки має інженерні підрозділи.

Йдеться про інженерне облаштування кордону: облаштування протитранспортного рову, контрольно-слідової смуги.

Дейнеко зазначив, що Держприкордонслужба отримала на інженерне облаштування кордону з РФ у 2020 році 400 млн грн.

Водночас проект інженерного облаштування кордону з РФ розпочинався з цифри 4,1 млрд грн, у подальшому був скорочений до 2,5 млрд грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
кордон
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни
Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: