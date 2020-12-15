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Півтори тисячі кілометрів кордону з РФ лишаються не облаштованими

Вівторок, 15 грудня 2020, 11:39

В рамках проєкту з інженерного облаштування державного кордону України з РФ необхідно здійснити роботи ще щонайменше на 1500 км її протяжності.

Джерело: Інтерв’ю голови Держприкордслужби Сергій Дейнеко "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Дейнеки: "У Сумській області робота ще не розпочиналася, наразі там проводяться вишукувальні роботи. Це 568 км кордону.

На ділянці Чернігівської області ми облаштували 10% кордону, залишається ще 250-270 км.

У Луганській області зроблено 110 км, залишається десь 380 км. Як мінімум 1500 км кордону з РФ ще треба інженерно облаштувати".

Деталі: Дейнеко розповів, що в умовах пандемії і дефіциту державного бюджету в Україні Держприкордонслужба може частково облаштовувати кордон своїми силами, оскільки має інженерні підрозділи.

Йдеться про інженерне облаштування кордону: облаштування протитранспортного рову, контрольно-слідової смуги.

Дейнеко зазначив, що Держприкордонслужба отримала на інженерне облаштування кордону з РФ у 2020 році 400 млн грн.

Водночас проект інженерного облаштування кордону з РФ розпочинався з цифри 4,1 млрд грн, у подальшому був скорочений до 2,5 млрд грн.

Теми: кордонРосія


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