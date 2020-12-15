Полторы тысячи километров границы с РФ остаются не обустроенными

В рамках проекту по инженерному обустройству государственной границы Украины с РФ необходимо осуществить работы еще минимум на 1500 км ее протяженности.

Источник: Интервью председателя Госпогранслужбы Сергей Дейнеко "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Дейнеко: "В Сумской области работа еще не начиналась, пока там проводятся изыскательские работы. Это 568 км границы.

На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км.

В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще надо инженерно обустроить".

Детали: Дейнеко рассказал, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета в Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку имеет инженерные подразделения.

Речь идет об инженерном обустройстве границы: обустройстве противотранспортные рва, контрольно-следовой полосы.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн.

В то же время проект инженерного обустройства границы с РФ начинался с цифры 4,1 млн грн, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млн грн.