Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторы тысячи километров границы с РФ остаются не обустроенными

Вторник, 15 декабря 2020, 10:39
Полторы тысячи километров границы с РФ остаются не обустроенными

В рамках проекту по инженерному обустройству государственной границы Украины с РФ необходимо осуществить работы еще минимум на 1500 км ее протяженности.

Источник: Интервью председателя Госпогранслужбы Сергей Дейнеко "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Дейнеко: "В Сумской области работа еще не начиналась, пока там проводятся изыскательские работы. Это 568 км границы.

На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км.

В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще надо инженерно обустроить".

Детали: Дейнеко рассказал, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета в Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку имеет инженерные подразделения.

Речь идет об инженерном обустройстве границы: обустройстве противотранспортные рва, контрольно-следовой полосы.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн.

В то же время проект инженерного обустройства границы с РФ начинался с цифры 4,1 млн грн, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млн грн.

Темы: границаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
граница
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: