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Керівництво Боснії та Герцеговини бойкотувало зустріч з Лавровим

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:05

Два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим через скандал з прапором та його компрометуючу заяву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач". 

Президія Боснії та Герцеговини, колективний вищий орган виконавчої влади країни, складається з трьох членів. Желько Комшич, який є представником хорватів, та Шефік Джаферович, представник боснійців, влаштували демарш після того, як Лавров напередодні провів зустріч із третім членом президії від сербів Мілорадом Додіком.

На зустрічі не було державного прапору Боснії і Герцеговини, а були лише російський прапор та прапор Республіки Сербської, яка не є самостійною державою, а частиною Боснії і Герцеговини. 

Також хорватського та боснійського представників обурило, що Лавров привітав резолюцію парламенту Республіки Сербської про військовий нейтралітет Боснії та Герцеговини.

"Відсутність прапора на зустрічі з Додіком не є помилкою протоколу. Ми сприймаємо це як приниження та заперечення інституцій країни, яку він приїхав відвідувати", - заявив Желько Комшич. 

Він також наголосив, що російський міністр чудово обізнаний, що рішення щодо військового нейтралітету можуть приймати лише органи державної влади Боснії та Герцеговини. 

"Я нагадую, що БіГ прийняла рішення щодо своєї євроатлантичної інтеграції", - нагадав Комшич.

Джаферович від себе додав, що Боснія та Герцеговина не відмовляється від шляху до НАТО. 

За його словами, двом лідерам країни пропонували піти на зустріч з Лавровим та висловити свою позицію. Однак вони вирішили, що відмова від зустрічі стане більш вагомим повідомленням.

"Це повідомлення для всіх наших друзів з Європи, партнерів щодо членства в НАТО. Ми горді і рішучі люди", - підкреслив Джаферович.

Теми: БосніяЛавровРосія


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