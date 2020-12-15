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Руководство Боснии и Герцеговины бойкотировало встречу с Лавровым

Вторник, 15 декабря 2020, 12:05
Руководство Боснии и Герцеговины бойкотировало встречу с Лавровым

Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за скандала с флагом и его компрометирующего заявления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Президиум Боснии и Герцеговины, коллективный высший орган исполнительной власти страны, состоит из трех членов. Желько Комшич, который является представителем хорватов, и Шефик Джаферович, представитель боснийцев, устроили демарш после того, как Лавров накануне провел встречу с третьим членом президиума от сербов Милорадом Додиком.

На встрече не было государственного флага Боснии и Герцеговины, а были лишь российский флаг и флаг Республики Сербской, которая не является самостоятельным государством, а частью Боснии и Герцеговины.

Также хорватского и боснийского представителей возмутило, что Лавров приветствовал резолюцию парламента Республики Сербской о военном нейтралитете Боснии и Герцеговины.

"Отсутствие флага на встрече с Додиком не является ошибкой протокола. Мы воспринимаем это как унижение и отрицание институтов страны, которую он приехал посетить", - заявил Желько Комшич.

Он также отметил, что российский министр прекрасно осведомлен, что решение о военном нейтралитете могут принимать только органы государственной власти Боснии и Герцеговины.

"Я напоминаю, что БиГ приняла решение о своей евроатлантической интеграции", - напомнил Комшич.

Джаферович от себя добавил, что Босния и Герцеговина не отказывается от пути в НАТО.

По его словам, двум лидерам страны предлагали пойти на встречу с Лавровым и выразить свою позицию. Однако они решили, что отказ от встречи станет более весомым сообщением.

"Это сообщение для всех наших друзей из Европы, партнеров по членству в НАТО. Мы гордые и решительные люди", - подчеркнул Джаферович.

Темы: БоснияЛавровРосcия
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