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В Україні очікується туман, місцями мокрий сніг

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:03
Фото з Facebook Укргідрометцентру

16 грудня в Україні без істотних опадів, лише у східних областях очікується мокрий сніг з дощем і ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У середу по всій Україні, крім південної частини, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці в західних, північних, центральних та Одеській областях – туман. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та заході країни 1-6° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 16 грудня без істотних опадів, протягом доби від 1° морозу до 1° тепла. Вночі, вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, з початку метеорологічних спостережень у Києві 16 грудня найвища температура була зафіксована вдень ​​на позначці 11,4 градусів тепла в 2006 році, найнижча – вночі на позначці 24,6 градусів морозу в 1997 році.

17 грудня по всій Україні без опадів, вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі на сході та північному сході країни до 5° морозу, вдень на Закарпатті, півдні Одещини та місцями на Прикарпатті 4-7° тепла. Скрізь, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в четвер без опадів, протягом доби від 1° морозу до 1° тепла. Вночі, вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Теми: погода


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