Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине ожидается туман, местами мокрый снег

Вторник, 15 декабря 2020, 12:03
В Украине ожидается туман, местами мокрый снег
Фото с Facebook Укргидрометцентра

16 декабря в Украине без существенных осадков, только в восточных областях ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В среду по всей Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных, центральных и Одесской областях – туман. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем на крайнем юге и западе страны 1-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 16 декабря без существенных осадков, в течение суток от 1° мороза до 1° тепла. Ночью, утром туман, на дорогах местами гололедица.

По данным Центральной геофизической обсерватории, с начала метеорологических наблюдений в Киеве 16 декабря самая высокая температура была зафиксирована днем на отметке 11,4 градусов тепла в 2006 году, самая низкая – ночью на отметке 24,6 градусов мороза в 1997 году.

17 декабря по всей Украине без осадков, ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, ночью на востоке и северо-востоке страны до 5° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье 4-7° тепла. Везде, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, в течение суток от 1° мороза до 1° тепла. Ночью, утром туман, на дорогах местами гололедица.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: