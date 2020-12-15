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В Украине ожидается туман, местами мокрый снег

Вторник, 15 декабря 2020, 13:03
Фото с Facebook Укргидрометцентра

16 декабря в Украине без существенных осадков, только в восточных областях ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В среду по всей Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных, центральных и Одесской областях – туман. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем на крайнем юге и западе страны 1-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 16 декабря без существенных осадков, в течение суток от 1° мороза до 1° тепла. Ночью, утром туман, на дорогах местами гололедица.

По данным Центральной геофизической обсерватории, с начала метеорологических наблюдений в Киеве 16 декабря самая высокая температура была зафиксирована днем на отметке 11,4 градусов тепла в 2006 году, самая низкая – ночью на отметке 24,6 градусов мороза в 1997 году.

17 декабря по всей Украине без осадков, ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, ночью на востоке и северо-востоке страны до 5° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье 4-7° тепла. Везде, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, в течение суток от 1° мороза до 1° тепла. Ночью, утром туман, на дорогах местами гололедица.

Темы: погода


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