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Лукашенко замислився про білоруську вакцину від COVID: Гроші невеликі

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:31
Лукашенко замислився про білоруську вакцину від COVID: Гроші невеликі
president.gov.by

Білорусі на створення своєї вакцини від коронавірусу знадобиться 5 мільйонів рублів, заявив Олександр Лукашенко, відвідуючи в Могилеві обласну клінічну лікарню.

Джерело: Tut.by із посиланням на видання "Звезда" і сайт президента Білорусі

Пряма мова Лукашенка: "Там гроші невеликі, близько 5 мільйонів рублів. А справу зробимо гарну. Ми окупимо це, але треба швидко рухатися в цьому напрямку... Фахівці є, нехай і небагато. Треба взяти і зробити (вакцину - ред.).

Деталі: Лукашенко бачить три шляхи для вакцинації: закупити у Росії вже вироблену вакцину, щоб щепити групи ризику; налагодити виробництво російського препарату в Білорусі; зайнятися розробкою власної вакцини.

Всі ці варіанти планують обговорити за участю зацікавлених сторін 17 грудня.

Невизнаний президентом Лукашенко зазначив, що восени Білорусь отримала кредит від Євразійського банку розвитку. За його словами, спочатку ці $500 млн планувалося направити на підтримку економіки, але через другу хвилю пандемії більшу частину пустили на охорону здоров'я, e тому числі q на виплату надбавок лікарям.

Лукашенко додав, що в цьому році економіка Білорусі недобере до 100% ВВП минулого року "зовсім небагато, менше відсотка", адже білоруси намагалися продати свій продукт, "селяни взагалі красунчики". За його словами, "ворушимося, хто як може".

Теми: ЛукашенкоБілорусьвакцинаціякоронавірусCovid-2019
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