Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко задумался о беларусской вакцине от COVID: Деньги небольшие

Вторник, 15 декабря 2020, 14:31
president.gov.by

Беларуси на создание своей вакцины от коронавируса понадобится 5 миллионов рублей, заявил Александр Лукашенко, посещая в Могилеве областную клиническую больницу.

Источник: Tut.by со ссылкой на издание "Звезда" и сайт президента Беларуси 

Прямая речь Лукашенко: "Там деньги небольшие, около 5 миллионов рублей. А дело сделаем хорошее. Мы окупим это, но надо быстро двигаться в этом направлении… Специалисты есть, пусть и немного. Надо взять и сделать (вакцину - ред.).

Детали: Лукашенко видит три пути для вакцинации: закупить у России уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска; наладить производство российского препарата в Беларуси; заняться разработкой собственной вакцины.

Все эти варианты планируют обсудить с участием заинтересованных сторон 17 декабря.

Непризнанный президентом Лукашенко отметил, что осенью Беларусь получила кредит от Евразийского банка развития. По его словам, изначально эти $500 млн планировалось направить на поддержку экономики, но из-за второй волны пандемии большую часть пустили на здравоохранение, в том числе и на выплату надбавок врачам.

Лукашенко добавил, что в этом году экономика Беларуси недоберет до 100% ВВП прошлого года "совсем немного, меньше процента", так как белорусы старались продать свой продукт, "сельчане вообще красавцы". По его словам, "шевелимся, кто как может".

Темы: ЛукашенкоБеларусьвакцинациякоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полиция заявляет, что на Майдане пострадали около 40 правоохранителей

Рада вернула полномочия НАПК

Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

видео, фотоПод Радой протестует малый бизнес – движение перекрыто, полиция на страже

От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ

Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Все новости...
Лукашенко
В Беларуси люди вышли на марши: силовики задержали уже полсотни человек
Лукашенко назвал МОК бандой и угрожает судом за запрет участия в Олимпиаде
Лукашенко обрисовал "самую демократическую модель государства"
Последние новости
15:27
Из 10 человек, которые прибывают из ОРЛО, 7-8 больны COVID-19 
14:59
В центре Киева закрыли две станции метро
14:55
Только 10% гендиректоров компаний ожидают улучшения инвестклимата в 2021 году – ЕБА
14:51
Евросоюз утвердит вакцину Pfizer/BioNTech до Рождества - СМИ
14:51
Полиция заявляет, что на Майдане пострадали около 40 правоохранителей
14:41
Зеленский приедет на фракцию "Слуги народа": будут рассматривать кандидатуры министров
14:31
Лукашенко задумался о беларусской вакцине от COVID: Деньги небольшие
14:29
Песков отменил брифинги на фоне разоблачения отравителей Навального
14:21
ВАКС отменил часть подозрения экс-глави Госсудадминистрации
14:16
Сытник прокомментировал дело о "миллионной взятке" Гройсману
Все новости...