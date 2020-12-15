Лукашенко задумался о беларусской вакцине от COVID: Деньги небольшие

Беларуси на создание своей вакцины от коронавируса понадобится 5 миллионов рублей, заявил Александр Лукашенко, посещая в Могилеве областную клиническую больницу.

Источник: Tut.by со ссылкой на издание "Звезда" и сайт президента Беларуси

Прямая речь Лукашенко: "Там деньги небольшие, около 5 миллионов рублей. А дело сделаем хорошее. Мы окупим это, но надо быстро двигаться в этом направлении… Специалисты есть, пусть и немного. Надо взять и сделать (вакцину - ред.).

Детали: Лукашенко видит три пути для вакцинации: закупить у России уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска; наладить производство российского препарата в Беларуси; заняться разработкой собственной вакцины.

Все эти варианты планируют обсудить с участием заинтересованных сторон 17 декабря.

Непризнанный президентом Лукашенко отметил, что осенью Беларусь получила кредит от Евразийского банка развития. По его словам, изначально эти $500 млн планировалось направить на поддержку экономики, но из-за второй волны пандемии большую часть пустили на здравоохранение, в том числе и на выплату надбавок врачам.

Лукашенко добавил, что в этом году экономика Беларуси недоберет до 100% ВВП прошлого года "совсем немного, меньше процента", так как белорусы старались продать свой продукт, "сельчане вообще красавцы". По его словам, "шевелимся, кто как может".