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Євросоюз затвердить вакцину Pfizer/BioNTech до Різдва - ЗМІ

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:51

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) планує затвердити вакцину Pfizer/BioNTech для використання у Євросоюзі до Різдва, а не наприкінці місяця, як очікувалося раніше.

Про це стало відомо німецькому виданню Bild від джерел в Єврокомісії і німецькому уряді, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, регулятор ЄС планує затвердити препарат 23 грудня. 

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан також заявив на пресконференції, що він сподівається, що ЄС отримає схвалення вакцини до Різдва. 

Очікується, що початок вакцинації в Німеччині розпочнеться ще цього року, ймовірно, 26 грудня. 

Агентство Reuters отримало підтвердження планів EMA затвердити вакцину 23 грудня від свого джерела в німецькому уряді.

На початку грудня агентство ЄС повідомило, що планує ухвалити рішення щодо застосування вакцини Pfizer/BioNTech до 29 грудня, а щодо вакцини Moderna - до 12 січня.

Вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech вже відбувається в США, Великій Британію і Канаді. 

Цими вихідними Німеччина розкритикувала регулюючий орган ЄС за зволікання із процесом схвалення вакцини.

Німеччина створила понад 400 центрів вакцинації та активізувала близько 10 тисяч лікарів та медичного персоналу для початку масових щеплень. Однак відсутність дозволу регулятора є перешкодою для початку програми вакцинації.

Теми: вакцинаціякоронавірус
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