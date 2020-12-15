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Евросоюз утвердит вакцину Pfizer/BioNTech до Рождества - СМИ

Вторник, 15 декабря 2020, 13:51

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует утвердить вакцину Pfizer/BioNTech для использования в Евросоюзе к Рождеству, а не в конце месяца, как ожидалось ранее.

Об этом стало известно немецкому изданию Bild от источников в Еврокомиссии и немецком правительстве, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, регулятор ЕС планирует утвердить препарат 23 декабря.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также заявил на пресс-конференции, что он надеется, что ЕС получит одобрение вакцины к Рождеству.

Ожидается, что начало вакцинации в Германии начнется уже в этом году, вероятно, 26 декабря.

Агентство Reuters получило подтверждение планов EMA утвердить вакцину 23 декабря от своего источника в немецком правительстве.

В начале декабря агентство ЕС сообщило, что планирует принять решение о применении вакцины Pfizer/BioNTech до 29 декабря, а вакцины Moderna - до 12 января.

Вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech уже идет в США, Великобритании и Канаде.

В эти выходные Германия раскритиковала регулирующий орган ЕС за промедление с процессом принятия вакцины.

Германия создала более 400 центров вакцинации и активизировала около 10 000 врачей и медицинского персонала для начала массовых прививок. Однако отсутствие разрешения регулятора является препятствием для начала программы вакцинации.

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Темы: вакцинациякоронавирус
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