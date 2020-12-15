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У центрі Києва закрили дві станції метро

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:59

Станції метро у центрі Києва "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід.

Джерело: Метро Києва у Twitter, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах

Дослівно: "Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід.  Надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки".

Деталі: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело повідомило, що о 14 годині надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування ТЦ Ocean Plaza, "Променада", ЦУМ, SkyMall, "Глобус", а також Подільського управління поліції за адресою Хорива, 20 і будівлі за адресою Ризька, 20.

Українська правда
Теми: Київметро
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