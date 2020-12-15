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В центре Киева закрыли две станции метро

Вторник, 15 декабря 2020, 14:59

Станции метро в центре Киева "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход и выход.

Источник: Метро Киева в Twitter, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Дословно: "Станции "Крещатик", "Майдан Независимости" и пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки".

Детали: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник сообщил, что в 14 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании ТЦ Ocean Plaza, "Променада", ЦУМ, SkyMall, "Глобус", а также Подольского управления полиции по адресу Хорива, 20 и здания по адресу Рижская, 20.

Темы: Киевметро


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