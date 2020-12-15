Із 10 осіб, які прибувають із ОРЛО, 7-8 хворі на COVID-19

Із 10 людей, які перетинають лінію розмежування в напрямку з окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію, 7-8 хворіють на COVID-19, повідомив керівник Луганської області Сергій Гайдай.

Джерело: голова Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації на прес-конференції в рамках форуму "Схід можливостей", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гайдая: "Конкретні цифри. На непідконтрольній території же "немає ковіду", там же "пневмонія" у них і все: "ковіду немає", як, власне, і лікування. Із 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні (за результатом тесту на коронавірус – ред.)".

Деталі: Гайдай зазначив, що часто люди ставляться безвідповідально до наявності у них коронавірусної інфекції, зокрема, не бажають проходити самоізоляцію.

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