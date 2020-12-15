Из 10 человек, которые прибывают из ОРЛО, 7-8 больны COVID-19 

Из 10 пересекающих линию разграничения в направлении с оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию, 7-8 болеют COVID-19, сообщил руководитель Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: глава Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации на пресс-конференции в рамках форума "Восток возможностей", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гайдая: "Конкретные цифры. На неподконтрольной территории ведь "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные (по результату теста на коронавирус – ред.)".

Детали: Гайдай отметил, что часто люди относятся безответственно к наличию у них коронавирусной инфекции, в частности, не желают проходит самоизоляцию.

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