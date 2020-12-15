На Шулявському мосту "втомилися" і впали стовпи освітлення: рух паралізовано

На Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення - рух транспорту через міст поки що заблокований.

Джерело: Facebook-сторінка "Київ.Оперативний", КМДА

Пряма мова: "Справжній транспортний колапс на Шулявці. На обновленому шляхопроводі впала одразу три стовпи освітлення.

Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони".

Деталі: Пізніше в КМДА повідомили, що причини падіння опор освітлення встановлюватимуть правоохоронці.

Йдеться про 3 опори на смузі руху в напрямку вул.В.Гетьмана та О.Довженка.

Відзначається, що генпідрядник, який займався реконструкцією шляхопроводу, і замовник виконання робіт – КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" звернулися до поліції із заявами для з’ясування обставин інциденту.

Наразі на місці події працюють представники дирекції, фахівці КП "Київпастранс" та аварійна бригада КП "Київміськсвітло".

Через аварію змінили рух тролейбуси № 22, 27, 30, 42.

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