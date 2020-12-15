На Шулявском мосту "устали" и упали столбы освещения: движение парализовано
На Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения - движение транспорта через мост пока заблокировано.
Источник: Facebook-страница "Киев.Оперативный", КГГА
Прямая речь: "Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения.
Движение транспорта парализовано во все 4 стороны".
Детали: Позже в КГГА сообщили, что причины падения опор освещения будут устанавливать правоохранители.
Речь идет о 3 опорах на полосе движения в направлении ул.В.Гетьмана и А.Довженко.
Отмечается, что генподрядчик, который занимался реконструкцией путепровода, и заказчик выполнения работ - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратились в полицию с заявлениями для выяснения обстоятельств инцидента.
Сейчас на месте происшествия работают представители дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".
Из-за аварии изменили движение троллейбусы № 22, 27, 30, 42.
Напомним:
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- Ремонт моста обошелся киевлянам в почти миллиард гривен.