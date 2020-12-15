На Шулявском мосту "устали" и упали столбы освещения: движение парализовано

На Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения - движение транспорта через мост пока заблокировано.

Источник: Facebook-страница "Киев.Оперативный", КГГА

Прямая речь: "Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения.

Движение транспорта парализовано во все 4 стороны".

Детали: Позже в КГГА сообщили, что причины падения опор освещения будут устанавливать правоохранители.

Речь идет о 3 опорах на полосе движения в направлении ул.В.Гетьмана и А.Довженко.

Отмечается, что генподрядчик, который занимался реконструкцией путепровода, и заказчик выполнения работ - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратились в полицию с заявлениями для выяснения обстоятельств инцидента.

Сейчас на месте происшествия работают представители дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".

Из-за аварии изменили движение троллейбусы № 22, 27, 30, 42.

Напомним: