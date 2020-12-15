Головний прикордонник визнав, що "Стіна" Росію не зупинить

Інженерне облаштування ділянок державного кордону з Росією в рамках проєкту "Стіна", започаткованого в 2014 році, триває, в Держприкордонслужбі кажуть про велику вартість та брак фінансування.

Джерело: очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Немає такої стіни, яка би захистила територію України від такого агресивного сусіда. Такою стіною є наші хлопці, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил, які віддають життя за нашу державу. Іншої стіни немає. Жодна стіна - залізобетонна чи з колючого дроту "Єгоза" - не захистить від агресора.

Ви бачили, як стрімко розвивався конфлікт між Азербайджаном і Вірменією. Яка стіна захистила б одну чи іншу сторону? Є сучасне та надточне озброєння, що дозволяє знищити опорний пункт за лічені хвилини.

Тому ми ведемо мову про виключно інженерне облаштування ділянок державного кордону, насамперед на українсько-російському державному кордоні. Ці роботи тривають. На 2020 рік ми отримали 400 млн гривень".

Деталі: Для порівняння Дейнеко навів приклад Естонії, яка має намір провести інженерне облаштування своєї ділянки кордону з РФ, що складає близько 135 кілометрів. Естонці виділяють на ці роботи 130 млн євро, тобто майже 1 млн євро на 1 кілометр. В України протяжність державного кордону з РФ - майже 2300 кілометрів, і на це, мовляв, потрібно 2,3 млрд євро.

Проєкт інженерного облаштування кордону з Росією починався з цифри 4,1 млрд гривень, в подальшому був скорочений до 2,5 млрд гривень. За всі ці роки ДПСУ отримала 1,7 млрд гривень.

Дейнеко зазначив, що не може зараз сказати про наявність завершеної з готовністю "під ключ" ділянки державного кордону хоча б в одній області.

За його словами, як мінімум 1500 кілометрів кордону з РФ ще потрібно інженерно облаштувати.

Роботи проводились і проводяться в межах Харківської, частково - Чернігівської, частково - Луганської області. У 2020 році було реалізовано один шифр по Луганській області, в межах відділу прикордонної служби "Троїцьке".

Керівник ДПСУ каже, що його відомству вдалося зменшити видатки від запланованої суми на більш, як 40%.

Пряма мова: "Якщо для облаштування 110 кілометрів кордону системою відеоспостереження планувалося 146,6 млн гривень, то ми використали 104 млн гривень і 42,6 млн гривень зекономили та встановили набагато краще обладнання, ніж планувалося. За своїми технічними характеристиками воно є більш функціональним, працює в автоматичному режимі, що дозволяє мінімізувати людський фактор".

Що передувало: ДПСУ раніше повідомляла, що на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проекту "Стіна" на кордоні між Україною та РФ на 40%.

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