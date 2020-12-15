Главный пограничник признал, что "Стена" Россию не остановит

Инженерное обустройство участков государственной границы с Россией в рамках проекта "Стена", основанного в 2014 году, продолжается, в Госпогранслужбе говорят о большой стоимости и недостатке финансирования.

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нет такой стены, который бы защитила территорию Украины от такого агрессивного соседа. Такой стеной являются наши ребята, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил, которые отдают жизнь за наше государство. Другой стены нет. Ни одна стена - железобетонная или из колючей проволоки "Егоза" - не защитит от агрессора.

Вы видели, как стремительно развивался конфликт между Азербайджаном и Арменией. Какая стена защитила бы одну или другую сторону? Есть современное и сверхточное вооружение, что позволяет уничтожить опорный пункт за считанные минуты.

Поэтому мы говорим об исключительно инженерном обустройстве участков государственной границы, прежде всего на российско-украинской государственной границе. Эти работы продолжаются. На 2020 год мы получили 400 млн гривен".

Детали: Для сравнения Дейнеко привел пример Эстонии, которая намерена провести инженерное обустройство своего участка границы с РФ, составляющего около 135 километров. Эстонцы выделяют на эти работы 130 млн евро, то есть почти 1 млн евро на 1 километр. В Украине протяженность государственной границы с РФ - почти 2300 километров, и для этого, мол, нужно 2,3 млрд евро.

Проект инженерного обустройства границы с Россией начинался с цифры 4,1 млрд гривен, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млрд гривен. За все эти годы ГНСУ получила 1,7 млрд гривен.

Дейнеко отметил, что не может сейчас сказать о наличии завершенной с готовностью "под ключ" участка государственной границы хотя бы в одной области.

По его словам, как минимум 1500 километров границы с РФ еще нужно инженерно обустроить.

Работы проводились и проводятся в пределах Харьковской, частично - Черниговской, частично - Луганской области. В 2020 году был реализован один шифр по Луганской области, в пределах отдела пограничной службы "Троицкое".

При этом руководитель ГПСУ говорит, что его ведомству удалось уменьшить расходы от запланированной суммы на более чем 40%.

Прямая речь: "Если для обустройства 110 километров границы системой видеонаблюдения планировалось 146,6 гривен, то мы использовали 104 млн гривен и 42,6 млн гривен сэкономили и установили гораздо лучшее оборудование, чем планировалось. По своим техническим характеристикам оно является более функциональным, работает в автоматическом режиме, что позволяет минимизировать человеческий фактор".

Что предшествовало: ГПСУ ранее сообщала, что на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и РФ на 40%.

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