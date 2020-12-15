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Відновлення роботи НАЗК: Агентство має 3 зауваження

Вівторок, 15 грудня 2020, 14:46
Відновлення роботи НАЗК: Агентство має 3 зауваження

У Національному агентстві із запобігання корупції мають три зауваження щодо того, яким чином було відновлено роботу Агентства.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: Керівник НАЗК Олександр Новіков підтвердив, що прийняті законопроєкти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу, проте вказав, що є три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом.

НАЗК вказує, що зобов’язання НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді "зроблять неефективними" заходи із моніторингу способу життя суддів.

Також НАЗК не подобається, що складати протоколи щодо суддів мають право лише Голова НАЗК та його заступники, оскільки, на їх думку, "це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе".

У Агентстві також незадоволені, що закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

Дослівно: "Програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні в Реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації".

Передісторія:

  • У вівторок Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкти, які відновлюють повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКкорупціяВерховна Рада
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