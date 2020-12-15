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Восстановление работы НАПК: у Агентства есть 3 замечания

Вторник, 15 декабря 2020, 15:46

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции есть три замечания относительно того, каким образом была возобновлена ​​работа Агентства.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: Руководитель НАПК Александр Новиков подтвердил, что принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу, однако указал, что есть три существенные замечания, предложения по устранению которых Агентство внесет в ближайшее время.

НАПК указывает, что обязательство Агентсва информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи "сделают неэффективными" меры по мониторингу образа жизни.

Также НАПК не нравится, что составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители, поскольку, по их мнению, "это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры по себе".

В Агентстве также недовольны, что закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь.

Дословно: "Программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую ​​очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации".

Предыстория:

Во вторник Верховная Рада поддержала в целом законопроекты, которые восстанавливают полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

Темы: НАПКкоррупцияВерховная Рада


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