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Посли Польщі та Швеції приїхали з візитом на Донбас

Вівторок, 15 грудня 2020, 17:15

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький та посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг 15-16 грудня перебувають на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Метою візиту дипломатів, що відбувається на запрошення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, є ознайомлення з урядовою стратегією реінтеграції регіонів, охоплених конфліктом.

Посли зустрінуться з найбільшими роботодавцями в Донецькій та Луганській областях, а також візьмуть участь у відкритті Центру адміністративних послуг у контрольному пункті "Новотроїцьке" на лінії розмежування.

Також у програмі візиту – зустрічі з головами Донецької ОДА Павлом Кириленком та Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.

"Подорож у такому складі та її програма є природними, враховуючи роль Польщі та Швеції у розвитку Східного партнерства, а також майбутнє головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі – Стокгольму у 2021 році та Варшави у 2022 році", - підкреслив Цихоцький.

Теми: Донбас
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