Послы Польши и Швеции приехали с визитом на Донбасс

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Швеции в Украине Тобиас Тыберг 15-16 декабря находятся на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНІАН.

Целью визита дипломатов, который проходит по приглашению вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, является ознакомление с правительственной стратегией реинтеграции регионов, охваченных конфликтом.

Послы встретятся с крупнейшими работодателями в Донецкой и Луганской областях, а также примут участие в открытии Центра административных услуг на контрольном пункте "Новотроицкое" на линии разграничения.

Также в программе визита - встречи с председателями Донецкой ОГА Павлом Кириленко и Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

"Поездка в таком составе и ее программа естественны, учитывая роль Польши и Швеции в развитии Восточного партнерства, а также будущее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Стокгольма в 2021 году и Варшавы в 2022 году", - подчеркнул Цихоцкий.