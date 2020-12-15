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Послы Польши и Швеции приехали с визитом на Донбасс

Вторник, 15 декабря 2020, 17:15

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Швеции в Украине Тобиас Тыберг 15-16 декабря находятся на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНІАН.

Целью визита дипломатов, который проходит по приглашению вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, является ознакомление с правительственной стратегией реинтеграции регионов, охваченных конфликтом.

Послы встретятся с крупнейшими работодателями в Донецкой и Луганской областях, а также примут участие в открытии Центра административных услуг на контрольном пункте "Новотроицкое" на линии разграничения.

Также в программе визита - встречи с председателями Донецкой ОГА Павлом Кириленко и Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

"Поездка в таком составе и ее программа естественны, учитывая роль Польши и Швеции в развитии Восточного партнерства, а также будущее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Стокгольма в 2021 году и Варшавы в 2022 году", - подчеркнул Цихоцкий.

Темы: Донбасс
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