Після конфлікту депутати все ж таки обрали голову Запорізької облради

У Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, бо частину з них не пропускали до сесійної зали невідомі, які представились ветеранами війни на Донбасі. Проте кандидат від "Слуги народу" повідомив, що за нього проголосувала більшість.

Джерело: рішення облради, "Радіо Свобода"

Деталі: Інформацію про обрання представника "Слуги народу" Віталія Боговіна вже опублікували на сайті облради.

Боговін написав у своєму Facebook, що його підтримали 43 депутати, тобто більшість. "43 депутати віддали голос за мою кандидатуру. Дякую вам за довіру! Сьогодні ми разом дали рішучу відсіч російському агресору. ЗНР тут ніколи не буде! В роботі сесії оголошено перерву до 11-00 17 грудня", – написав представник від "Слуги народу".

Цьому голосуванню передував конфлікт між депутатами. Зокрема, на засіданні 15 грудня мали продовжити розгляд питання щодо нового голови, бо ще 12 грудня депутати не змогли встановити результати голосування за очільника облради.

Зазначається, що на початку засідання було зареєстровано 23 депутати із 84 можливих. Тому через відсутність кворуму поновити роботу депутати не могли.

Пізніше до зали, де перебували обранці від ОПЗЖ, "ЄС" та "За майбутнє", зайшли інші депутати, які повідомили, що їх колег не пропускає поліція.

Як виявилось, біля приймальні голови ОДА були заблоковані інші депутати, Боговін та невідомі. Останні заявили, що не допустять формування в місті "ЗНР".

Пізніше правоохоронці пропустили депутатів до зали, але не дали туди зайти невідомим. Вже у залі трапилась суперечка між Боговіним та нардепом від ОПЗЖ Володимиром Кальцевим. Після цього одна із членів президії оголосила, що більшість її колег обрали нового головуючого на сесії замість представника ОПЗЖ. Також було вирішено продовжити сесію у четвер та п’ятницю.

Але й на цьому депутати не пішли додому. Частина з них на чолі із Боговіним зібрались у 300-їй залі ОДА. Вхід до неї охороняли невідомі, що і раніше перебували у приміщенні.

Водночас депутати від ОПЗЖ разом із Кальцевим перебували під 300-ою залою, вимагаючи пропустити їх всередину. Біля них знаходилась і поліція.

За поясненням невідомих, у залі ОДА відбувалась "нарада" фракцій. В ОПЗЖ заявляють, що депутати із Боговіним намагались обрати нового голову облради.

В "ЄС" зазначають, що обрання нового очільника, відповідно до регламенту, має відбуватись у сесійній залі.

Як передає кореспондент "Радіо Свобода", поліція, яка була присутня на місці подій не чинила ніяких дій.

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