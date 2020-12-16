После конфликта депутаты все же избрали председателя Запорожского облсовета

В Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе. Однако кандидат от "Слуги народа" сообщил, что за него проголосовало большинство.

Источник: решение облсовета, "Радио Свобода"

Детали: Информацию об избрании представителя "Слуги народа" Виталия Боговин уже опубликовали на сайте облсовета.

Боговин написал в своем Facebook, что председателя облсовета был избран. Его "поддержали" 43 депутата, то есть большинство. "43 депутата отдали голос за мою кандидатуру. Спасибо за доверие! Сегодня мы вместе дали решительный отпор российскому агрессору. ЗНР здесь никогда не будет! В работе сессии объявлен перерыв до 11-00 17 декабря", – написал представитель от "Слуги народа".

Этому голосованию предшествовал конфликт между депутатами.

На заседании 15 декабря в должны были продолжить рассмотрение вопроса относительно нового председателя, поскольку еще 12 декабря депутаты не смогли установить результаты голосования за главу облсовета. Одним из кандидатов на эту должность от представитель "Слуги народу" Виталий Боговин.

Отмечается, что в начале заседания было зарегистрировано 23 депутата из 84 возможных. Поэтому из-за отсутствия кворума возобновить работу депутаты не могли.

Позже в зал, где находились избранники от ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее", зашли другие депутаты, которые сообщили, что их коллег не пропускает полиция.

Как оказалось, у приемной председателя ОГА были заблокированы другие депутаты, Боговин и неизвестны. Последние заявили, что не допустят формирования в городе "ЗНР".

Позже правоохранители пропустили депутатов в зал, но не дали туда зайти неизвестным. Уже в зале случился спор между Боговин и нардепом от ОПЗЖ Владимир Кальцев. После этого одна из членов президиума объявила, что большинство ее коллег выбрали нового председателя на сессии вместо представителя ОПЗЖ. Также было решено продлить сессию в четверг и пятницу.

Но и на этом депутаты не пошли домой. Часть из них во главе с Боговиным собрались в 300-ей зале ОГА. Вход в нее охраняли неизвестные, что по-прежнему находились в помещении.

В то же время депутаты от ОПЗЖ вместе с Кальцевым находились под трёхсотом залом, требуя пропустить их внутрь. Возле них находилась и полиция.

По объяснению неизвестных, в зале ОГА проходило "совещание" фракций. В ОПЗЖ заявляют, что депутаты и Боговин пытаются избрать нового председателя облсовета.

В "ЕС" указывают, что избрание нового главы, согласно регламенту, должно происходить в сессионном зале.

Как передает корреспондент "Радио Свобода", полиция, которая присутствовала на месте событий не оказывала никаких действий.

Напомним: