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Ексвійськовий хотів заробити $50 тисяч на викрадених засобах зв’язку – СБУ

Середа, 16 грудня 2020, 02:02
Ексвійськовий хотів заробити $50 тисяч на викрадених засобах зв’язку – СБУ
Фото: СБУ

Колишній військовий намагався нелегально продати викрадені у військовій частині портативні багатофункціональні радіостанції. Їх вартість він оцінив у 50 тисяч доларів. 

Джерело: СБУ

Дослівно: "За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тисяч доларів США".

Деталі: Мова йде про викрадені пристрої у військовій частині на Львівщині. Саме там на обліку і перебували радіостанції. 

Затримали чоловіка під час спроби продажу трьох засобів зв’язку за 30 тисяч доларів. У нього також виявили програмне забезпечення, антени та інші комплектуючі до військового обладнання.

 

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших причетних до справи.

Українська правда
Теми: СБУ
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