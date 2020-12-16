Ексвійськовий хотів заробити $50 тисяч на викрадених засобах зв’язку – СБУ

Колишній військовий намагався нелегально продати викрадені у військовій частині портативні багатофункціональні радіостанції. Їх вартість він оцінив у 50 тисяч доларів.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тисяч доларів США".

Деталі: Мова йде про викрадені пристрої у військовій частині на Львівщині. Саме там на обліку і перебували радіостанції.

Затримали чоловіка під час спроби продажу трьох засобів зв’язку за 30 тисяч доларів. У нього також виявили програмне забезпечення, антени та інші комплектуючі до військового обладнання.

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших причетних до справи.