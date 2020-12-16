Экс-военный хотел заработать $ 50 тысяч на похищенных средствах связи – СБУ

Бывший военный пытался нелегально продать похищенные в военной части портативные многофункциональные радиостанции. Их стоимость он оценил в 50 тысяч долларов.

Источник: СБУ

Дословно: "По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тысяч долларов США".

Детали: Речь идет о похищенных устройствах в военной части на Львовщине. Там на учете и находились радиостанции.

Задержали мужчину при попытке продажи трех средств связи за 30 тысяч долларов. У него также обнаружили программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других причастных к делу.