Угорщина заборонила усиновлення одностатевим парам
Середа, 16 грудня 2020, 03:53
Угорський парламент вніс зміни до законодавства, визначивши, що всиновлювати дітей можуть лише подружні пари. У той же час у країні заборонені одностатеві шлюби.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідні зміни стали можливі завдяки партії "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана, оскільки вона має більшість у парламенті.
Відтепер неодружені люди зможуть усиновлювати дітей лише через спеціальний дозвіл міністра у справах сім’ї. Одностатеві шлюби у країні заборонені.
Нагадаємо:
- Хоча раніше в Угорщині також не було дозволено усиновлення дітей одностатевими парами, проте один із партнерів міг подати заяву на усиновлення як самотня людина.
Українська правда