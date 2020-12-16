Угорщина заборонила усиновлення одностатевим парам

Угорський парламент вніс зміни до законодавства, визначивши, що всиновлювати дітей можуть лише подружні пари. У той же час у країні заборонені одностатеві шлюби.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідні зміни стали можливі завдяки партії "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана, оскільки вона має більшість у парламенті.

Відтепер неодружені люди зможуть усиновлювати дітей лише через спеціальний дозвіл міністра у справах сім’ї. Одностатеві шлюби у країні заборонені.

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