Венгрия запретила усыновление однополым парам
Среда, 16 декабря 2020, 02:53
Венгерский парламент внес изменения в законодательство, определив, что усыновлять детей могут только супружеские пары. В то же время в стране запрещены однополые браки.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующие изменения стали возможны благодаря партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, поскольку она имеет большинство в парламенте.
Отныне неженатые люди смогут усыновлять детей лишь через специальное разрешение министра по делам семьи. Однополые браки в стране запрещены.
Напомним:
- Хотя ранее в Венгрии также не было разрешено усыновление детей однополыми парами, однако один из партнеров мог подать заявление на усыновление как одинокий человек.
Украинская правда