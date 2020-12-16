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Венгрия запретила усыновление однополым парам

Среда, 16 декабря 2020, 02:53
Венгрия запретила усыновление однополым парам

Венгерский парламент внес изменения в законодательство, определив, что усыновлять детей могут только супружеские пары. В то же время в стране запрещены однополые браки.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующие изменения стали возможны благодаря партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, поскольку она имеет большинство в парламенте.

Отныне неженатые люди смогут усыновлять детей лишь через специальное разрешение министра по делам семьи. Однополые браки в стране запрещены.

Напомним:

  • Хотя ранее в Венгрии также не было разрешено усыновление детей однополыми парами, однако один из партнеров мог подать заявление на усыновление как одинокий человек.

Украинская правда

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Темы: Венгрияправа человека
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