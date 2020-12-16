Венгрия запретила усыновление однополым парам

Венгерский парламент внес изменения в законодательство, определив, что усыновлять детей могут только супружеские пары. В то же время в стране запрещены однополые браки.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующие изменения стали возможны благодаря партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, поскольку она имеет большинство в парламенте.

Отныне неженатые люди смогут усыновлять детей лишь через специальное разрешение министра по делам семьи. Однополые браки в стране запрещены.

Напомним: