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Підприємство "Укроборонпрому" купило Toyota з панорамним дахом за 1,6 мільйона

Середа, 16 грудня 2020, 08:31
Підприємство Укроборонпрому купило Toyota з панорамним дахом за 1,6 мільйона
Фото "Наші гроші"

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченко, яке входить до складу концерну "Укроборонпром", купило автомобіль Toyota зі скляним  панорамним дахом за 1,64 мільйона гривень.

Джерело: "Наші гроші" за результатами тендеру від 8 грудня

Деталі: Згідно з даними системи "Прозорро", ТОВ "Восток Автомир" поставить повнопривідний позашляховик Toyota Highlander у комплектації, що відповідає Premium.

Автомобіль матиме скляний панорамний дах з люком, навігаційну систему GPS, подушки безпеки, підігрів та вентиляцію передніх сидінь, камеру заднього виду, підігрів керма, мультифункціональне кермо, хромове обрамлення решітки радіатора, автоматичний клімат контроль.

Зазначається, що закупівлю, яка не підпадає під закон "Про публічні закупівлі", провели за допороговою процедурою. "Восток Автомир" був єдиним учасником. Сума купівлі відповідає очікуваній вартості.

Засновниками запорізького ТОВ "Восток автомир" є Олексій Кравчун та ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестгруп". Директором фірми є Денис Сидоров.

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченко очолює Ігор Кравченко.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкроборонпромЗапоріжжядержзакупівлі
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